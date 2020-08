Un medic renumit îi avertizează pe românii care merg la mare în plină pandemie: „Atenție, au apărut deja primele cazuri”

10:50

Papa Benedict al XVI-lea se află în pericol din cauza unei infecții ce se manifestă la nivelul feței. Ziarele germane au anunțat că fostul papa se află în stare critică. Papa Benedict al XVI-lea, în vâstă de 93 de ani, a fost diagnosticat cu o afecțiune gravă a bolii erizipel și este „extrem de fragil",