Tentativă de omor în Capitală! Un bărbat de 53 de ani și-a înjunghiat soția, apoi a dat foc apartamentului în care locuiau

12:00

Caz teribil în Neamț! O tânără a fost agresată de fostul concubin pe o stradă din Târgu-Neamț, ia din altercația lor un martor care trecea pe stradă a ieșit cu răni grave. Băiatul de 22 de ani intervenise să o ajute pe femeia abuzată. Un băiat de 22 de ani a fost înjunghiat în Târgu-Neamț, […]