Taximetrist bătut fără milă și abandonat pe stradă. Cine sunt tinerii care au fost la un pas să-l ucidă

Eficienta termica a unei cladiri este exprimata ca un cumul de factori, iar unul dintre acestia este reprezentat de capacitatea constructiei de a pastra o temperatura optima, fara a genera in acest sens costuri foarte mari. Cladirile sunt insa realizate din materiale reci in general, care nu pot asigura in totalitate un ambient confortabil, drept pentru care este nevoie de ajutor in acest sens si anume in directia eficientizarii din punct de vedere energetic a cladirii.