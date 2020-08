''The Human Voice'', un scurtmetraj de Pedro Almodóvar, va fi prezentat la Festivalul de Film de la Veneţia

Scurtmetrajul "The Human Voice", regizat de cineastul spaniol Pedro Almodóvar, va fi prezentat în afara competiţiei la ediţia din acest an a Festivalului de Film de la Veneţia, care va avea loc între 2 şi 12 septembrie, au anunţat luni organizatorii evenimentului, citaţi de EFE.Scurtmetrajul lui Almodóvar "a fost filmat şi editat în timp record imediat după terminarea perioadei de izolare determinată de criza coronavirusului", au explicat organizatorii.Tot în afara competiţiei va fi proiectat şi filmul "One Night in Miami", care reprezintă debutul regizoral în lungmetraj al actriţei Regina King, premiată cu Oscar pentru rol secundar în 2019 graţie interpretării sale din filmul "If Beale Street Could Talk"."Sunt foarte emoţionat să revin la Veneţia în acest an special cu COVID-19 ca invitat involuntar", a spus Almodóvar.Actriţa britanică Tilda Swinton este protagonista acestui scurtmetraj realizat de cineastul spaniol, prima sa producţie în limba engleză şi bazată pe piesa de teatru omonimă scrisă de poetul şi dramaturgul francez Jean Cocteau. Foto: (c) FACUNDO ARRIZABALAGA / EPATilda Swinton va fi recompensată anul acesta la Veneţia, alături de regizoarea Ann Hui din Hong Kong, cu un Leu de Aur pentru întreaga sa carieră.Pedro Almodovar a subliniat că "este o onoare să o sprijine pe Tilda într-un an în care obţine acest premiu meritat" şi a explicat că filmul său este, de fapt, "un festival al Tildei, o revizuire a registrelor sale infinite ca actriţă. A fost un spectacol să regizez un film cu ea", a spus celebrul cineast spaniol.La rândul său, directorul Mostrei, Alverto Barbera, a declarat că "este o plăcere extraordinară şi o mare onoare să-i urăm din nou bun venit la Veneţia lui Pedro Almodóvar, după ce anul trecut i-am acordat Leul de Aur pentru întreaga carieră"."The Human Voice", cu o durată de 30 de minute, "este o adaptare a piesei de teatru a lui Jean Cocteau, la care Pedro Almodóvar a visat de mai multe decenii", au explicat organizatorii Mostrei de la Veneţia.Filmul prezintă zbuciumul unei femei disperate (Tilda Swinton), care aşteaptă un telefon de la amantul ei, care tocmai a părăsit-o. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Florin Bădescu, editor online: Adrian Dădârlat, editor online: Adrian Dădârlat)

