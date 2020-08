Sergiu, bărbatul care a mers călare la maternitate, este anchetat penal! Ce a făcut tânărul care a impresionat pe toată lumea

16:00

Papa Francisc, succesorul lui Papa Benedict al XVI-lea, a postat un mesaj în online, duminică, după ce starea fostului suveran al bisericii catolice s-a înrăutățit considerabil din cauza unei boli infecțioase. Papa Francisc este bine-cunoscut pentru modul în care se implică în acțiuni umanitare, acțiuni pentru sprijinirea și bunăstarea oamenilor și, de asemenea, este destul […] The post Ultimul mesaj transmis în online de Papa Francisc, după ce Papa Benedict a ajuns internat în stare gravă la spital appeared first on Cancan.ro.