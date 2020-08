CRAIOVA - CFR 1-3. Cristiano Bergodi, declarații surprinzătoare după ce a pierdut titlul: „Nu e problemă, nu e un moment incomod!”

Cristiano Bergodi (55 de ani), antrenor CS U Craiova, a comentat înfrângerea echipei sale, scor 1-3 cu CFR Cluj, care a adus titlul în curtea ardelenilor.„Nu e un moment incomod, nici dificil. Trebuie să știi să pierzi, s-a întâmplat că am pierdut titlul, dar nu e problemă. Ceea ce am făcut până acum se datorează muncii băieților, vreau să le mulțumesc pentru tot ce au făcut. Am dat speranță până la ultimul meci întregii Oltenii că putem câștiga titlul. ...

