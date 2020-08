Siria: Apărarea antiaeriană a armatei siriene, activată împotriva unor raiduri israeliene (media de stat)

23:50

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a afirmat, luni seara, la finalul meciului cu CFR Cluj, că pentru formaţia sa a fost o minune să poată ajunge să joace "finala" campionatului în care adversara s-a dovedit a fi mult mai experimentată."Nu, nu e un moment dificil şi nici greu. Am pierdut titlul, dar nu e problemă, a fost o speranţă pentru întreg oraşul să putem câştiga titlul. Au fost mai buni astăzi şi aşa s-a întâmplat. Nu se poate spune că au avut ceva în plus, punctul lor forte a fost fazele fixe şi am luat un gol când nu trebuia. În plus, e o echipă care are experienţă şi nu era uşor. A doua repriză ni s-au tăiat picioarele, e o echipă care are experienţă mare, noi am făcut o minune ca să ajungem până la ultimul meci şi trebuie să mulţumim băieţilor şi gata", a declarat Bergodi la finalul partidei la postul Digisport.Antrenorul italian consideră că echipa sa nu era pregătită din punct de vedere mental să joace meciuri cu o asemenea încărcătură."Am început bine, dar apoi după ce am luat golul de 2-1 am avut un pic frică şi s-a văzut că nu suntem obişnuiţi să jucăm mental anumite meciuri. Am avut un pic de frică, nu era modul nostru de a juca, al treilea gol ne-a tăiat pur şi simplu picioarele, asta a fost. Ceea ce au făcut băieţii e un mare lucru, o să o luăm de la capăt anul viitor şi vom vedea ce se va întâmpla. A fost o speranţă mare să ajungi să joci cu titlul pe masă, e un lucru mare, cred eu, dar e fotbal şi se poate întâmpla orice. Era un vis important. Ei nu au avut ceva în plus, dar au dat gol atunci când trebuia", a mai spus Bergodi.Echipa de fotbal CFR Cluj a obţinut al treilea său titlu consecutiv de campioană a României, după ce a învins formaţia Universitatea Craiova cu scorul de 3-1 (1-1), luni seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, într-un meci decisiv pentru câştigarea ediţiei 2019-2020 a Ligii I.CFR şi-a trecut în palmares al şaselea său titlu de campioană, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020.Universitatea Craiova a ratat şansa unui titlu după o pauză de 29 de ani.Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal a decis, luni, ca partida dintre Universitatea Craiova şi CFR Cluj, din etapa a 10-a a fazei play-off, să fie decisă prin prelungiri şi penalty-uri în caz de egalitate şi astfel să desemneze campioana ediţiei 2019-2020 a Ligii I.AGERPRES (V, AS-autor: Adrian Ţone; editor: Marius Ţone, editor online: Andreea Preda)