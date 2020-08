Cunoscut interlop din Capitală, ucis azi-noapte! Ce s-a întâmplat cu Emi Pian

18:40

Ministerul Sănătăţii a anunțat, luni, că România va primi, în trei tranşe, 25.157 de flacoane de Veklury (Remdesivir) pentru tratarea pacienţilor cu COVID-19 eligibili, în cadrul contractului finanţat şi semnat de Comisia Europeană cu compania farmaceutică producătoare. Concret, potrivit unui comunicat trimis de instituție, țara noastră va primi, în 7 august, 6.026 de flacoane de […]