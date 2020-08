De ce a murit, de fapt, Emi Pian. Ce au găsit medicii pe trupul său

19:30

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a anunțat, în timp ce se afla într-o vizită oficială la Galați, că o decizie privind deschiderea noului an şcolar va fi luată în a doua jumătate a lunii august. Tătaru a precizat că autorităţile iau în calcul mai multe scenarii, în funcţie de evoluţia pandemiei de COVID-19, dar că o […] The post Elevii, ținuți în suspans de Guvern cu privire la începerea școlii. Tătaru: „În a doua jumătate a lunii august…” appeared first on Cancan.ro.