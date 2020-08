Anamaria Prodan, enervată de declarațiile lui Gică Popescu: „Ce să zică Ștucan, când aude că Hagi joacă cu juniorii? E jenant pentru fotbalul românesc!”

00:00

Alexandru Mateiu, 30 de ani, liderul Craiovei, a vorbit despre ratarea titului după 1-3 cu CFR în meciul decisiv.„Este foarte dureros, eram cea mai bună echipă din campionat, am jucat şase meciuri formidabile, păcat că a venit pauza asta şi ne-a dat peste cap şi astăzi nu am fost cum trebuie. Am visat frumos, pentru că eram o echipă bună, o echipă în formă şi nu ne gândeam... ...