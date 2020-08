Grecia va începe să taxeze turiştii cu 20 de euro pentru serviciile medicale (media)

11:30

Actorul Billy Bob Thornton s-a născut la Hot Springs, Arkansas, SUA, la 4 august 1955. Fără a absolvi liceul, Thornton s-a angajat şi s-a căsătorit. După doi ani a divorţat şi s-a întors la colegiu, pentru a-şi continua studiile în psihologie, potrivit CineMagia - www.cinemagia.ro.Şi-a început cariera artistică de muzician, cântând la tobe într-o trupă numită "Tres Hombres". În 1981, s-a mutat la Los Angeles cu prietenul din copilărie Tom Epperson pentru a începe o carieră în cinematografie şi ca scriitor, notează site-ul www.imdb.com.A debutat în filmul ''Hunter's Blood'' (1986). Au urmat roluri în filme mici, cum ar fi ''Zombietown'', şi apoi apariţia în sitcomul ''Evening Shade''. După acestea, a apărut în filmul de debut al lui Carl Franklin ''One False Move'' (1992). În 1995, a apărut în ''Dead Man'', şi în 1996, a scris împreună cu Tom Epperson scenariul la filmul ''A Family Thing'', ce i-a avut în distribuţie pe James Earl Jones şi Robert Duvall.Succesul din 1996 al filmului ''Sling Blade'', pentru care a primit premiul Oscar pentru scenariu, l-a consacrat pe Thornton ca important scenarist şi actor la Hollywood. Au urmat apariţii în filme ca ''The Apostle'', ''U-Turn'' în 1997, şi roluri mult mai importante în ''Primary Colors'' şi ''Armageddon''.În 1999, a fost nominalizat la Oscar la categoria ''cel mai bun actor'' pentru interpretarea din filmul ''A Simple Plan'' (1998). Anul următor, a apărut în comedia lui Mike Newell, ''Pushing Tin''.Billy Bob Thornton a fost regizor, scenarist şi actor în distribuţia producţiei ''Daddy and Them'', o comedie despre o familie din Alabama în care a şi jucat. În anul 2000, a mai apărut în filme ca ''Wakin' in Reno'', ''South of Heaven'' şi ''West of Hell''. Pentru filmul ''The Man Who Wasn't There'' (2001) a primit o nominalizare la Globul de Aur. În 2004, a fost din nou nominalizat la Globurile de Aur pentru rolul din ''Bad Santa'' (2003). În 2015, a câştigat această distincţie pentru interpretarea din serialul ''Fargo'' (2014).Actorul a primit o stea pe celebra Hollywood Walk of Fame, în 2004.În plan personal, anul 2003 a fost destul de agitat pentru Thornton, mult mediatizatul mariaj cu actriţa Angelina Jolie sfârşindu-se în luna mai. Cei doi adoptaseră un copil cambodgian, care a rămas în îngrijirea fostei sale soţii. A fost căsătorit de şase ori şi are patru copii. În 2007, revista Forbes i-a estimat 20 de milioane de dolari câştigurile anuale. AGERPRES/(Documentare - Cristian Anghelache, editor: Roxana Losneanu, editor online: Gabriela Badea)