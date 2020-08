Anunțul făcut de Bianca Drăgușanu în direct! Vedeta se căsătorește din nou

07:50

Daniel Buzdugan și-a îngrijorat comunitatea de prieteni de pe internet cu un anunț neplăcut. Omul de radio ar putea suferi de COVID-19 și și-a rugat prietenii să se roage pentru el. Daniel Buzdugan și-a facut ieri testul pentru noul coronavirus. Cunoscutul om de radio se pare că se pregătește să plece în vacanță, în Creta,