OFICIAL: Legendarul portar spaniol Iker Casillas a agățat mănușile în cui!

Cristiano Bergodi, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova, a dat dovadă de mult fair-play după finala campionatului pierdută în Bănie de elevii săi cu CFR Cluj, scor 3-1. Italianul a pus succesul ardelenilor pe seama experienței pe care jucătorii o au, acesta fiind în opinia sa capitolul care a făcut diferența în lupta pentru titlu.