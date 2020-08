Oros: Speranţa mea este că nu vom înregistra creşteri ale preţului pâinii, este suficient grâu

17:20

Fotbalistul Ioan Hora a fost prezentat marţi oficial la noua sa echipă, UTA Arad, nou-promovată în Liga , mutare despre care a afirmat că e ca şi cum s-ar întoarce acasă, jucătorul evoluând la începutul carierei la gruparea de pe Mureş."Aş dori să-i felicit pe cei din conducere şi pe jucători pentru performanţa pe care au făcut-o. Am acceptat această provocare cu sufletul. Ştiu că există nişte oameni profesionişti care vor să facă un proiect frumos aici la Arad şi vrem să ducem acest proiect până la limita play-off-ului. E ca şi cum m-aş întoarce acasă. E a doua mea casă Aradul. Aici îmi e o parte din suflet, pentru că aici am debutat în fotbalul mare", a declarat Hora.Atacantul este încrezător că se poate integra rapid în echipa arădeană: "Vom face tot posibilul să ne integrăm cât mai repede. La fel s-a întâmplat şi la Steaua când am semnat, veneam tot după 4-5 luni de inactivitate, de aceea mă gândesc că mă pot integra foarte repede. Un sezon bun ar fi accederea în play-off".Tot marţi a fost prezentat oficial şi mijlocaşul Neluţ Roşu, care a anunţat că obiectivul noii sale echipe este calificarea în paly-off-ul Ligii I, chiar dacă vine în liga secundă. "Mă bucur că am ajuns aici, cred că e un pas important în cariera mea, am ales să vin cu sufletul, mi-a plăcut proiectul prezentat. Sper să facem o figură frumoasă, să ne acomodăm, să avem un început bun, pentru că e foarte important cum începem. Obiectivul nostru este play-off-ul, de aia am venit aici, să facem o surpriză frumoasă, să ducem UTA sus acolo unde îi este locul", a spus Roşu.Conducerea grupării arădene a anunţat că are în vedere transferul a 6-8 jucători în această pauză competiţională.Atât Ioan Hora, cât şi Neluţ Rosu au fost legitimaţi ultima dată la gruparea Gaz Metan Mediaş.În vârstă de 31 de ani, Ioan Hora a evoluat în cariera sa la echipe precum UTA, Gloria Bistriţa, CFR Cluj, ASA Târgu Mureş, Pandurii Târgu Jiu, Konyaspor (Turcia), FCSB sau Gaz Metan Mediaş.Neluţ Roşu, 27 de ani, a mai fost legitimat în trecut la formaţii precum CFR Cluj, Concordia Chiajna, Levski Sofia, FC Viitorul, Astra Giurgiu şi Gaz Metan Mediaş.Formaţia UTA Arad a reuşit, după o absenţă de 12 ani, să promoveze în prima ligă câştigând play-off-ul Ligii a II-a.AGERPRES (V, AS-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dãdârlat) Sursa foto: Apostu Bogdan / Facebook