Cel mai mare lanţ de magazine din România angajează 1.000 de persoane. Ce salarii oferă

Retailerul german Kaufland, liderul pieţei locale de comerţ alimentar după cifra de afaceri,urmează să creeze 1.000 de noi locuri de muncă până la finalul anului fiscal, în februarie 2021, în contextul deschiderii de noi magazine şi a extinderii echipelor actuale. Compania are în prezent peste 15.000 de angajaţi şi deţine pentru al cincilea an consecutiv certificarea de Angajator de Top în România şi, pentru al doilea an la rând, pe cea de Angajator de Top în Europa. ”Ne bucurăm de aprecierea r...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Business Magazin