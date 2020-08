Grecia a introdus o taxă medicală pentru toți turiștii care intră în țară. Cât vor fi nevoiți să plătească românii

10:10

Carmen Harra trece prin momente dificile. Prietena și fosta sa colegă de trupă, Claudia Daniela Nacu, a încetat din viață recent. Clarvăzătoarea a dat vestea pe internet. Carmen Harra a povestit că ea și regretata Claudia Daniela Nacu erau foarte apropiate și făceau furori într anii '80. Cele două și artista Aida Pentzer Pânzaru au […]