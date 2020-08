Un pneumolog român lansează un semnal de alarmă: „Coronavirusul a devenit mai agresiv, probabil a suferit mutații”

11:00

Margherita de la Clejani și-a uimit fanii din nou! Vedeta și-a făcut o altă schimbare de look, după ce a apărut într-o emisiune TV plină de tatauaje. De-a lungul anilor, Margherita a trecut prin transformări spectaculoase. Vedeta a slăbit, a trecut pragul medicului estetician și s-a transformat într-o bombă sexy. Iar, acum, Margherita de la […] The post A apărut plină de tatuaje într-o emisiune TV, iar acum Margherita de la Clejani își uimește fanii din nou. Ce și-a făcut vedeta appeared first on Cancan.ro.