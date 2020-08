EXCLUSIV Primul patron din Liga 1 care iese la atac după ședința LPF: „Nu e în regulă să trecem la 16 echipe ca s-o salvăm pe Dinamo”

19:40

Cluburile din Liga 1 au votat azi varianta pentru încheierea play-out-ului, iar Dinamo are șanse mari să retrogradeze! Cristi Borcea a vrut să le dea o mână de ajutor „câinilor”, dar nu a avut succes.Echipele vor ca ierarhia din play-out-ul Ligii 1 să fie stabilită pe baza criteriului puncte pe meci, aplicabil doar la partidele din sezonul regulat, scenariu în care Dinamo, care are cinci meciuri restante, are șanse mici să se salveze de la retrogradare. ...