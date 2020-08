Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 5 august 2020. Mercur intră în zodia Leu

11:50

Ciprian Napy face parte din Clanul Rinu, grupare interlopă care acționează în Sectorul 2 al Capitalei, în zona podului Colentina. Tânărul cu viață de lux este fiul lui Napy, unul dintre liderii clanului. Culmea este că ucigașul lui Emi nu este deloc străin de Clanul Duduianu. Dincolo de partidele de barbut dintre cele două grupări, […]