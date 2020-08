Fostul procuror Mircea Negulescu rămâne în arest preventiv

03:10

UPDATE ORA 02.09 Premierul Hassan Diab a anunţat că aproximativ 2.750 de tone de nitrat de amoniu erau stocate în depozitul portului din Beirut unde s-a produs marţi explozia care a provocat victime şi daune fără precedent în capitala libaneză, transmite miercuri AFP. "Este inadmisibil ca o încărcătură de nitrat de amoniu, estimată la 2.750 tone, să fie prezentă de şase ani într-un depozit fără măsuri de precauţie", a declarat premierul în faţa Consiliului Suprem de Apărare reunit în şedinţă de urgenţă. "Este inacceptabil şi nu putem să păstrăm tăcerea în această problemă", a adăugat şeful executivului libanez, conform informaţiilor oferite de un purtător de cuvânt în cadrul unei conferinţe de presă. Nitratul de amoniu este un îngrăşământ chimic şi, totodată, o componentă a explozibililor. "Nu vom cunoaşte liniştea până când nu vom găsi persoana responsabilă pentru ceea ce s-a întâmplat ca să dea socoteală", a promis premierul. Consiliul Suprem de Apărare a recomandat guvernului să declare "stare de urgenţă" timp de două săptămâni în Beirut. În această perioadă, o "putere militară supremă va fi responsabilă de toate prerogativele în materie de securitate", potrivit comunicatului dat publicităţii la încheierea reuniunii. Guvernul libanez se va întruni miercuri într-o şedinţă de urgenţă. UPDATE ORA 23.41 Explozii la Beirut: Reacţii şi oferte de sprijin din partea mai multor state UPDATE ORA 23.29 Explozii la Beirut: Premierul libanez cere ajutorul ''ţărilor prietene'' Premierul libanez Hassan Diab a cerut marţi ''ţărilor prietene'' să ajute Libanul, după exploziile puternice care au zguduit portul din Beirut şi care s-au soldat, potrivit unui nou bilanţ, cu cel puţin 50 de morţi şi 2.750 de răniţi, relatează AFP. Foto: (c) DALATI AND NOHRA HANDOUT/EPA"Lansez un apel urgent tuturor ţărilor prietene şi celor care iubesc Libanul să ne fie alături şi să ne ajute să ne vindecăm rănile profunde", a menţionat premierul.''Ceea ce s-a întâmplat astăzi nu va trece fără ca cei responsabili să plătească. Cei responsabili de această catastrofă vor trebui să plătească preţul'', a avertizat premierul libanez în cadrul unei alocuţiuni televizate. UPDATE ORA 23.17 Aurescu: România este alături de oamenii din Beirut în aceste momente dificile Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, transmite condoleanţe victimelor exploziilor de marţi din capitala Libanului şi afirmă că "România este alături de oamenii din Beirut în aceste momente dificile"."Sincere condoleanţe pentru victimele exploziilor din Beirut, Liban şi însănătoşire grabnică răniţilor. România este alături de oamenii din Beirut în aceste momente dificile", a scris ministrul român, pe contul său de Twitter. UPDATE ORA 23.01 Explozii la Beirut: Cel puţin 50 de morţi şi 2.750 de răniţi (nou bilanţ) Cel puţin 50 de persoane şi-au pierdut viaţa şi 2.750 au fost rănite, marţi, în puternicele explozii produse în zona portului din Beirut, potrivit unui nou bilanţ furnizat AFP de către un oficial al Ministerului Sănătăţii din Liban, relatează AFP.Acest bilanţ este însă provizoriu, potrivit purtătorului de cuvânt al ministerului, Reda Moussaoui. Anterior, ministrul Sănătăţii Hamad Hassan a anunţat că spitalele capitalei libaneze sunt supraaglomerate ca urmare a numărului mare de răniţi. UPDATE ORA 23.00 Iohannis: Suntem alături de Liban şi de poporul libanez în aceste vremuri dificile Preşedintele Klaus Iohannis transmite condoleanţe familiilor victimelor exploziilor care au avut loc în Beirut."Sincere condoleanţe familiilor victimelor exploziilor îngrozitoare din Beirut. Suntem alături de Liban şi de poporul libanez în aceste vremuri dificile", a scris şeful statului, marţi seara, pe Twitter. UPDATE ORA 22.27 Explozii la Beirut: Cel puţin 27 de morţi şi 2.500 de răniţi, potrivit unor estimări preliminare (ministrul Sănătăţii) Exploziile puternice care s-au produs marţi în portul din Beirut au făcut ce puţin 27 de morţi şi 2.500 de răniţi, potrivit unor ''estimări preliminare'' anunţate de ministrul Sănătăţii, Hamad Hassan, relatează AFP. ''Este o catastrofă în adevăratul sens al cuvântului'', a afirmat el, întrebat de mai multe televiziuni în timp ce vizita un spital din capitala Beirut. ''Spitalele din capitală sunt toate pline de răniţi'', a subliniat ministrul, cerând ca ceilalţi răniţi să fie transportaţi spre spitale din suburbii. UPDATE ORA 22.03 MAE: Sediul Ambasadei României din Liban are avarii minore din cauza exploziilor din Beirut Sediul Ambasadei României din Liban are avarii minore, în urma exploziilor produse marţi la Beirut, iar personalul misiunii diplomatice române este în afara oricărui pericol, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE). UPDATE ORA 22.02 Explozii la Beirut: O navă în flăcări în faţa portului (jurnalist AFP) O navă acostată în faţa portului din Beirut este în flăcări, după exploziile violente care au făcut ravagii marţi în zonă, a declarat un corespondent al AFP, fără a fi posibil să se stabilească dacă la bordul navei există pasageri, relatează AFP.În port, un ofiţer a cerut jurnaliştilor să se îndepărteze de zonă, temându-se de o explozie a navei din cauza rezervorului cu combustibil. Mai multe depozite din port au fost devastate, în timp ce solul este plin de cioburi, a constatat corespondentul AFP. O sursă de securitate de la faţa locului a declarat că mai există fragmente de corp uman pe teren şi că operaţiunile continuă pentru a transporta victimele. UPDATE ORA 21.14 Liban: Exploziile ar fi putut fi cauzate de ''materiale explozive confiscate'' (responsabil din domeniul securităţii) Exploziile violente care au zguduit marţi zona portului din Beirut ar fi putut fi cauzate de ''materiale explozive'' confiscate şi stocate într-un depozit de ''ani de zile'' a declarat marţi un responsabil din domeniul securităţii, relatează AFP. "Se pare că a fost un depozit care avea materiale explozive confiscate de ani de zile şi s-ar părea că ar fi vorba de materiale foarte explozive", a declarat directorul general al Siguranţei generale, Abbas Ibrahim, care s-a deplasat în zonă. "Serviciile în cauză efectuează ancheta în acest caz, vor spune care este natura incidentului", a adăugat el. UPDATE ORA 20.48 Liban: Reuniune de urgenţă a Consiliului Suprem de Apărare după exploziile de la Beirut Preşedintele libanez, Michel Aoun, a convocat marţi seară o ''reuniune de urgenţă'' a Consiliului Suprem de Apărare, după exploziile violente care au zguduit zona portului din Beirut, a anunţat biroul preşedintelui, relatează AFP.La rândul său, premierul Hassan Diab a decretat miercuri zi de doliu naţional ''pentru victimele exploziei din portul Beirut''. Foto: (c) Mohamed Azakir / REUTERSUPDATE ORA 20.39 Liban: ''Morţi şi răniţi'' în exploziile de la Beirut (agenţia naţională de informaţii) Exploziile puternice care au zguduit marţi portul din Beirut au făcut ''morţi şi răniţi'', a informat agenţia naţională de informaţii, relatează AFP. Foto: (c) Mohamed Azakir / REUTERSLa rândul său, Georges Kettaneh, preşedintele Crucii Roşii libaneze, a făcut referire la ''sute de răniţi'', într-o declaraţie pentru televiziunea libaneză LBC. "Suntem copleşiţi de apeluri telefonice", a precizat el. UPDATE ORA 19.58 Cel puţin zece morţi în explozia puternică din Beirut Cel puţin zece persoane au murit în explozia puternică ce a zguduit marţi capitala Libanului şi care s-a produs în zona portului, potrivit unor surse medicale şi de securitate citate de Reuters. Foto: (c) Mohamed Azakir / REUTERSZece persoane decedate au fost transportate la spitale din Beirut, potrivit unei surse medicale şi a uneia de securitate, după ce anterior mai multe surse au anunţat că există zeci de răniţi în oraş în urma exploziei. ORA 19.05 Zeci de răniţi în urma unei explozii puternice în portul Beirut O explozie puternică a zguduit marţi în capitala libaneză Beirut provocând rănirea a zeci de persoane, potrivit unor surse de securitate şi oficiale, citate de AFP, dpa şi Reuters. Puternica deflagraţie, care a avut loc în zona portului şi a cărei origine încă nu este cunoscută cu certitudine, a fost auzită în mai multe cartiere ale oraşului. Agenţia de ştiri libaneză NNA relatează, citând două surse de securitate, că explozia s-a produs într-o zonă a portului unde sunt depozitaţi explozibili. Nu se ştie ce a provocat exact explozia sau despre ce fel de explozibili este vorba.Geamurile a numeroase imobile şi magazine s-au spart pe o rază de kilometri. Nori de fum se ridică deasupra capitalei, iar zona portului este în întregime acoperită. Foto: (c) WAEL HAMZEH / EPAZona portului a fost izolată de forţele de securitate, care nu lasă să pătrundă în zonă decât protecţia civilă, ambulanţele şi camioanele de pompieri. Jurnaliştilor li s-a interzis accesul, potrivit unui corespondent al AFP. În zona cartierului portului, distrugerea este totală, mai scrie France Presse.Media locale au difuzat imagini cu persoane prinse sub dărâmături, unele dintre ele acoperite de sânge. Foto: (c) tayyaraoun1 / EPA"Clădirile tremură", a postat pe Twitter un locuitor din oraş, afirmând că "toate geamurile apartamentului său au explodat"."Am văzut o minge de foc şi fum ridicându-se deasupra Beirutului. Oamenii ţipau şi alergau, mulţi dintre ei sângerând. Balcoanele au căzut de pe clădiri. Geamurile din clădiri înalte s-au distrus şi au căzut pe stradă", a declarat un martor al Reuters. Foto: (c) Karim Sokhn/Instagram/Ksokhn + Thebikekitchenbeirut/via REUTERSPotrivit corespondenţilor AFP, numeroşi locuitori răniţi se îndreaptă pe jos către spitale. În faţa centrului medical Clemenceau aşteptau să fie internaţi zeci de răniţi, printre care şi copii, potrivit sursei citate.Aproape toate vitrinele magazinelor din cartierele Hamra, Badaro şi Hazmieh au sărit în aer, la fel ca şi geamurile autoturismelor. 