FOTO | Cum a încercat aseară poliția să oprească războiul dintre clanurile interlope! Ce s-a întâmplat

Anul acesta Mihaela Rădulescu și-a sărbătorit ziua de naștere în mediul online. Diva de la Monaco a respectat regulile impuse pentru prevenirea răspândirii virusului COVID-19 și a mutat petrecerea pe rețelele de socializare. Vedeta de la ProTv a împlinit vârsta de 51 de ani și a sărbătorit totul într-un mod atipic. Din cauza epidemiei de […]