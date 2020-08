Așa să tot joci! Campionatul Național pentru toată România cu 75 de premii garantate

23:50

Ministerul Afacerilor Externe anunță că imobilul în care se află Ambasada României în Republica Libaneză a fost avariat ușor, în urma celor două explozii din Beirut care au provocat până la ora transmiterii acestei știri a provocat peste 50 de decese și a rănit mii de oameni. MAI s-a autosesizat în urma exploziilor produse marți […] The post Ambasada României la Beirut, avariată de explozie. MAE nu a aflat încă dacă vreun cetățean român a fost afectat appeared first on Cancan.ro.