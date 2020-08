Cele mai tari transferuri ale verii: Grațiată după încălcarea fairplay-ului financiar, City pregătește o nouă bombă!

12:10

După ce a pierdut titlul în fața lui CFR Cluj, CS Universitatea Craiova are parte de o nouă veste proastă: Cristiano Bergodi are coronavirus!Într-un comunicat postat pe Facebook, Craiova a anunțat că un membru din staff are COVID-19 și că este asimptomatic. Surse GSP.ro din cadrul clubului au confirmat că este vorba despre antrenorul italian Cristiano Bergodi (50 de ani). Acesta va fi internat azi într-un spital din Craiova, așa cum prevede procedura. ...