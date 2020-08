Bilanț sumbru: un om a murit la fiecare 15 secunde în ultimele două săptămâni, din cauza Covid-19

00:10

Horia Brenciu și-a făcut bagajele și a ”fugit” la mare. Artistul nu a plecat singur ci împreună cu familia și câțiva prieteni apropiați. CANCAN.RO vă prezintă imagini de pe litoralul românesc cu juratul emisiunii ”Masked Singer România”, prins sub ”acoperire”. Vedetele au luat cu asalt litoralul românesc. Toată lumea a vrut să se relaxeze, iar […] The post Horia Brenciu a petrecut ”incognito” pe plajă cu prietenii și familia… appeared first on Cancan.ro.