Legătura neștiută dintre Jador și Emi Pian. Cântărețul este apropiat de clanul Duduianu

08:20

Emi Pian a lăsat în urmă o soție de o frumusețe rară! Interlopul ucis după un joc de barbut era căsătorit cu o tânără brunetă, extrem de finuță și sexy. Emi Pian a avut o nuntă grandioasă în 2015 cu Cristina, femeia împreună cu care are doi copii. Cei doi au avut prezenți la petrecere […] The post Cine este Cristina, soţia lui Emi Pian! Au avut nuntă cu 600 de invitaţi appeared first on Cancan.ro.