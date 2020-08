EXCLUSIV Lovitură de proporții pentru Rapid! Tribunalul București le-a INTERZIS să mai folosească sigla!

13:20

O eventuală câștigare a Europa League de către Manchester United ar însemna o reușită specială pentru Solskjaer, antrenor care nu are încă niciun trofeu pe Old Trafford, însă destul de puțin pentru club. Europa League nu are mare căutare printre cluburile-gigant, însă devine importantă atunci când acestea nu reușesc calificarea în Champions League. ...