Bilanţ CORONAVIRUS în România : Aproape 8.000 de oameni care au COVID-19, internaţi în spitale. 464 sunt la Terapie Intensivă

Jim Hackett, CEO-ul producătorului auto Ford Motor Co., a fost înlocuit de directorul operaţional al companiei, Jim Farley, potrivit unui anunţ recent din presa internaţională. Jim Hackett era implicat de mai bine de trei ani într-o strategie concentrată pe creşterea profiturilor gigantului american şi preţul în scădere al acţiunilor Ford, scrie The Wall Street Journal. Reprezentanţii companiei au declarat în presa internaţională că Farley, care are 58 de ani, îl va succede la conducere pe Hacke...