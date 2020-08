Infotrafic: Două persoane rănite în urma unui accident rutier pe centura Capitalei; traficul este întrerupt

11:00

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul doi mondial, s-a înscris la ediţia din acest an a turneului US Open, care va avea loc în perioada 31 august - 13 septembrie la New York, au anunţat marţi organizatorii competiţiei.Prezenţa campioanei române la Flushing Meadows stă încă sub semnul întrebării, după ce constănţeanca a declarat forfait pentru turneul de la Palermo, care are loc săptămâna aceasta, primul de la reluarea circuitului după pauza impusă de pandemia de coronavirus.Simona Halep a disputat ultimul său meci oficial pe 22 februarie, când a învins-o în trei seturi, 3-6, 6-3, 7-6 (7/5), pe kazaha Elena Rîbakina în finala turneului de la Dubai.Românca se află în fruntea listei participantelor la US Open, comunicată de Federaţia americană de tenis (USTA), organizatoarea competiţiei, alături de alte 12 câştigătoare de Grand Slam la simplu.Nouă dintre primele 10 clasate în actuala ierarhie WTA figurează pe această listă: Simona Halep (România/N.2), Karolina Pliskova (Cehia/N.3), Sofia Kenin (SUA/N.4), Elina Svitolina (Ucraina/N.5), Bianca Andreescu (Canada/N.6) - campioana en titre, Kiki Bertens (Olanda/N.7), Belinda Bencic (Elveţia/N.8), Serena Williams (SUA/N.9) şi Naomi Osaka (Japonia/N.10).Alături de acestea, la US Open vor fi prezente alte opt campioane de Mare Şlem: Petra Kvitova (Cehia/N.12), Garbine Muguruza (Spania/N.16), Angelique Kerber (Germania/N.21), Svetlana Kuzneţova (Rusia/N.32), Sloane Stephens (SUA/N.37), Jelena Ostapenko (Letonia/N.41), Victoria Azarenka (Belarus/N.58) şi Venus Williams (SUA/N.67).De la turneul newyorkez va lipsi, însă, anul acesta australianca Ashleigh Barty, numărul unu mondial, care a evocat "riscurile semnificative legate de Covid-19" pe care le implică deplasarea în Statele Unite, unde noul coronavirus face în continuare ravagii.AGERPRES (AS/autor: Mihai Dragomir, editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)