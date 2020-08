Situație îngrijorătoare în Vrancea! Au fost depistate cinci focare de COVID-19 active, dintre care două la Spitalul Focşani

15:20

Spaniolul Rafael Nadal, numărul 2 în clasamentul ATP, a anunțat într-un mesaj pe rețelele de socializare, că renunță să participe la ediția din acest an de la US Open, unde este campionul en-titre. „După o analiză atentă, am decis să nu particip la US […]