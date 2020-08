Anamaria Prodan se ia de Gică Hagi: „Cei de la Viitorul trag turta doar pe masa lor. Nu au mamă, nu au tată!”

14:10

Turneul de Mare Șlem de la New York se va desfășura sub protocoale stricte, iar cine nu le respectă va părăsi competiția A rămas mai puțin de o lună până la startul US Open-ului, 31 august-13 septembrie, iar americanii sunt hotărâți să organizeze această competiție. Pe măsură ce debutul întrecerii se apropie, apar și protocoalele despre care s-a tot vorbit în ultimele luni. ...