UPDATE Infotrafic: Accident pe centura Capitalei; traficul - reluat în condiţii normale

16:50

Jucătorul spaniol de tenis Rafael Nadal (2 ATP) spune că ''va urmări care va fi situaţia în Europa'', în contextul pandemiei de coronavirus, înainte de a lua o decizie privitoare la prezenţa sa la Roland Garros (27 septembrie - 11 octombrie), scrie AFP.''Mă voi pregăti pentru sezonul pe zgură în Europa şi când va veni timpul voi anunţa ce voi face. Atunci când va fi momentul vom vedea care va fi situaţia în Europa, dacă totul este sub control sau nu, şi voi lua o decizie'', a spus Nadal într-o videoconferinţă de presă.Nadal, de 12 ori câştigător la Roland Garros, nu a ratat niciodată turneul parizian de la prima sa participare, în 2005.Marţi, organizatorii turneului de la Madrid, care era prevăzut între 13 şi 19 septembrie şi care trebuia să să fie primul turneu important pe zgură din acest sezon, au anunţat anularea competiţiei din cauza situaţiei generale în condiţiile pandemiei de Covid-19.Aşa cum se ştie, Nadal a anunţat pe reţelele de socializare că nu îşi va apăra titlul la New York, la US Open, în acest an, din cauza condiţiilor sanitare incerte şi a noului calendar pe care îl consideră "o nebunie"."După o analiză atentă, am decis să nu particip la US Open în acest an. Situaţia sanitară este încă foarte complicată în întreaga lume, cu cazuri de Covid-19 şi noi focare epidemice care par scăpate de sub control", a scris jucătorul iberic, cu 19 titluri de Mare Şlem în palmares, pe contul său de Twitter."Ştim că actualul calendar, după patru luni fără să se joace, este o nebunie", a adăugat Nadal, în condiţiile în care US Open este programat să debuteze pe 31 august şi va fi urmat de turneul de la Roland Garros, care nu s-a putut disputa în luna mai, aşa cum era programat iniţial, ci va avea loc începând cu data de 27 septembrie."Este o decizie pe care nu am dorit niciodată să o iau, dar de această dată îmi urmez inima, care îmi spune că deocamdată este de preferat să nu călătoresc", a continuat Nadal.Decizia lui Rafael Nadal nu este chiar o surpriză, în condiţiile în care ibericul îşi exprimase în mai multe rânduri rezervele în privinţa participării la US Open în acest an, iar faptul că turneul american are loc cu puţin timp înaintea celui de la Roland Garros, competiţia sa favorită, pe care a câştigat-o de 12 ori până acum, a influenţat cu siguranţă decizia sa.Organizatorii US Open mizează, în schimb, pe prezenţa numărului unu mondial, sârbul Novak Djokovic, care figurează pe lista participanţilor comunicată marţi, alături de alţi şase jucători din Top 10 ATP, printre care austriacul Dominic Thiem, rusul Daniil Medvedev, grecul Stefanos Tsitsipas şi germanul Alexander Zverev. AGERPRES/(AS- autor: Adrian Drăguţ, editor: Mihai Ţenea, editor online: Anda Badea)