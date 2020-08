Incendiu devastator la Marsilia, pe litoralul din sud-estul Franţei! Peste 2.700 de persoane au fost evacuate

14:40

Cristina, văduva lui Emi Pian, a fost la un pas de leșin atunci când sicriul cu trupul fără de viață al interlopului a ajuns acasă. Atunci când sicriul a fost scos din mașină și dus în casă, Cristina Mototolea a fost la un pas să leșine. Femeia a urlat de durere și doar ajutorul unor […] The post Văduva lui Emi Pian, îngenuncheată de durere la priveghi! Femeia a fost la un pas de leșin appeared first on Cancan.ro.