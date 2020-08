Clubul Foarut, prima femeie între bărbați în liga a patra olandeză: „Aș fi fost tristă dacă mă refuzau”

23:00

Pablo de Lucas (33 de ani, mijlocaș central), FC Voluntari, regretă atacul lansat zilele trecute la adresa FRF, privind programarea meciurilor din Liga 1.„Îmi cer scuze pentru ceea ce am spus, nu am vrut să ofensez Federația, de fapt nici nu am știut că federația nu organizează meciurile și orarul de meci. ...