Programul „Noua Casă” reîncepe din 15 august: „Trebuie să încurajăm şi românii care au…”

15:10

Antonia s-a lăsat fotografiată în ipostaze provocatoare la malul mării. Fanii și-au dat coate când au văzut-o pe artistă și au înroșit butonul de like. Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai solide și îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi se iubesc și se susțin necondiționat. Iar, cu fiecare ocazie pe care […] The post Antonia, ipostaze provocatoare la malul mării. Fanii și-au dat coate când au văzut-o pe artistă appeared first on Cancan.ro.