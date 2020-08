Raed Arafat, motivul pentru care restaurantele şi teatrele rămân închise: „Cine vrea, să mă execute!”

16:40

Epidemia de coronavirus continuă să se accentueze în România. În ultimele 24 de ore au fost raportate alte 1.309 de noi cazuri de îmbolnăvire. În acest context, au fost depistate noi focare de COVID-19. În Vrancea există cinci focare active. În prezent în județul Vrancea există cinci focare de COVID-19 active, dintre care două la Spitalul Focşani.