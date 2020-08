Turcia: Mii de femei au manifestat împotriva violenţei în familie

21:40

Cotidianul The New York Times a anunţat miercuri, odată cu publicarea rezultatelor financiare din cel de-al doilea trimestru al anului 2020, că veniturile obţinute de divizia sa online le-au depăşit pentru prima dată pe cele generate de divizia print, informează DPA.Prestigiosul cotidian american a încasat 185,5 milioane de dolari din abonamente şi reclame online, în comparaţie cu suma de 175,4 milioane de dolari generată de abonamentele la versiunea tipărită a ziarului, în perioada aprilie-iunie.The New York Times a atras totodată 669.000 de abonaţi online în acelaşi trimestru, stabilind un record pentru acest cotidian după implementarea sistemului de abonamente digitale în 2011 şi ajungând astfel la un număr total de 6,5 milioane de abonaţi.Directorul executiv al cotidianului newyorkez, Mark Thompson, consideră că trecerea companiei de la venituri din print la venituri din online reprezintă "o piatră de hotar în transformarea The New York Times".Cotidianul american şi-a modificat tot mai mult modelul de business, pentru a depinde mai mult de abonamente online şi mai puţin de venituri din publicitate.Oferta digitală a cotidianului The New York Times include ştiri, podcasturi - precum popularul format "The Daily" - şi cuvinte încrucişate.Cheltuielile cu publicitatea au scăzut drastic în industria media în contextul pandemiei de coronavirus, iar The New York Times s-a confruntat cu o scădere de 44 de procente a veniturilor din reclame în al doilea trimestru al anului 2020.Preşedintele american Donald Trump întreţine o relaţie tensionată cu prestigiosul cotidian newyorkez, pe care îl numeşte adeseori "un eşec". În pofida acestei animozităţi, The New York Times, considerat un ziar de factură liberală în abordările sale, publică cu regularitate articole în care citează surse din administraţia americană. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu; editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Adrian Dădârlat)