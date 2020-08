Jandarm găsit împușcat lângă Barajul Vidraru! Se ia în calcul sinuciderea

19:00

Adunarea Generală a Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) va propune astăzi trecerea la un sistem cu 16 echipe din sezonul 2020-2021, măsură ce ar urma să fie aprobată în cadrul unui Comitet Executiv al FRF care se va întruni de urgență vineri. Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Justin Ştefan, a declarat că […]