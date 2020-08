FOTO | Cum este îmbrăcat Emi Pian la priveghi. Florin Salam a cântat în genunchi la căpătâiul liderului Duduienilor

20:50

Cele două explozii din Beirut au creat dezastru. Mulți oameni și-au pierdut viața și mii de persoane au fost rănite. Au fost înregistrate și numeroase pagube materiale. În urma acestui eveniment tragic a fost decretată stare de urgență. Astfel, guvernul libanez a decretat, miercuri, stare de urgenţă timp de două săptămâni în oraşul Beirut, relatează […] The post A fost decretată stare de urgență în Beirut! Măsura este valabilă timp de două săptămâni appeared first on Cancan.ro.