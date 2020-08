Punct final și în play-off » DSP Giurgiu interzice Astrei să joace!

21:30

Un incendiu puternic a izbucnit în apropiere de Marsilia, care a afectat aproximativ 1.000 de hectare. Mii de persoane au fost evacuate pentru a nu pica pradă flăcărilor. Incendiul care a înghițit hectare întregi de pământ a izbucnit pe litoralul din sud-estul Franței, marți noapte. Pompierii au intervenit și au evacuat peste 2.700 de persoane,