Două comedii franţuzeşti şi o dramă islandeză, în weekend, la ''Cinema sub clar de lună''

Două comedii franţuzeşti şi o dramă islandeză, prezente la ediţia din acest an a TIFF, sunt proiectate în weekend, sub genericul ''Cinema sub clar de lună'', pe Calea Victoriei (vizavi de Casa Vernescu), informează un comunicat al Asociaţiei Festivalul de Film Transilvania, transmis AGERPRES.Vineri, spectatorii pot vedea filmul care a deschis TIFF 2020, "La Belle Epoque" / "Cei mai frumoşi ani", o comedie care încearcă să răspundă la întrebarea: "Dacă ai avea şansa de a călători în timp, în ce moment din istorie ţi-ai dori să te întorci?".În cea de-a doua zi a weekend-ului e proiectată drama "The County" / "Ţinutul", cea mai recentă peliculă a regizorului islandez Grimur Hakonarson, premiat la TIFF în urmă cu câţiva ani pentru "Rams" / "Despre oameni şi oi". Plin de dramatism, dar marcat şi de umor absurd, "The County" a avut premiera în 2019 la Toronto International Film Festival.Duminică, bucureştenii vor putea vedea, în acelaşi timp cu spectatorii din Piaţa Unirii din Cluj, filmul de închidere al ediţiei din acest an a TIFF, "Effacer l'historique" / "Delete History". Cel mai nou film regizat de Benoît Delepine şi Gustave Kervern, favoriţi ai publicului la TIFF în trecut, îi are ca protagonişti pe trei vecini dintr-un oraş de provincie, fiecare sabotat în felul lui de o lume care te ia prin surprindere, decişi să elibereze omenirea de sub dictatura digitală.Proiecţiile încep la ora 21,00 în aer liber, într-un spaţiu amplu alăturat Casei Florescu-Manu de pe Calea Victoriei 192A (vizavi de Casa Vernescu), care permite găzduirea a maximum 150 de spectatori, cu respectarea regulilor de siguranţă sanitară.Biletele sunt disponibile pe Eventbook.ro."Cinema sub clar de lună" va continua în acelaşi loc în fiecare weekend până pe 27 septembrie, cu câte un film pe seară, de vineri până duminică. Bucureştenii vor putea vedea, între altele, filme premiate la TIFF-ul de anul acesta, dar şi lungmetraje din diverse secţiuni ale festivalului, plus alte titluri europene premiate sau cu succes la public."Cinema sub clar de lună" este un proiect al Asociaţiei Festivalul de Film Transilvania (AFFT) şi vine în întâmpinarea cinefililor, oferindu-le posibilitatea ca, până la deschiderea sălilor de cinema, să vadă filme pe ecran mare. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: (c) Transilvania Film / Facebook

