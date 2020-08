Florin Piersic renunță la teatru. De ce nu mai urcă pe scenă actorul 

23:30

Oficialii de la Organizația Mondială a Sănătății (OMS) îndeamnă tinerii să renunțe la instinctele de a petrece pentru a ajuta la prevenirea unor noi focare ale bolii COVID-19. La Geneva, unde de altfel își are sediul OMS, cabaretele și cluburile au fost închise săptămâna trecută, după dovezi că aproape jumătate din noile cazuri proveneau de […] The post Mesajul OMS pentru tinerii care se duc la petreceri în pandemie: „Nu sunteți invincibili în fața virusului” appeared first on Cancan.ro.