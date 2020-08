Luptă pe două fronturi la Praga » Simona Halep va evolua și la dublu. „Suntem foarte fericiți că vor juca împreună"

12:00

Golgeterul nerazzurro, Romelu Lukaku, aflat la primul sezon al carierei cu 30 de reușite, are 16 goluri în Europa League, marcând opt meciuri la rând în EL."O victorie urâtă, care îmi place". Antonio Conte nu e mulțumit de joc, dar Inter e în Final 8, chiar dacă Getafe a ratat un penalty, plus alte ocazii mari. Antrenorul nerazzurrilor e fericit însă că are un atacant ca Lukaku. E suficientă o pasă lungă și uriașul de 1,91 m și 93 kg face el restul. ...