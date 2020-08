Răzvan Burleanu: „În noul sistem play-out-ul va fi mai animat!”

11:30

Ryanair este amenințată cu suspendarea zborurilor. Iată ce s-a întâmplat. Autoritatea aeronautică civilă din Italia (ENAC) a amenințat că va suspenda permisul de zbor al companiei Ryanair. Cauza este nerespectarea regulilor impuse de pandemia de coronavirus. „Ryanair pur și simplu nu respectă regulile în mod sistematic. Nu doar că nu se observă respectarea obligației de […]