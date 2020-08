Ludovic Orban, declarații amenințătoare pentru clanurile de interlopi: „Fără milă! Orice ilegalitate trebuie…”

12:30

Florin Piersic renunță la teatru. Iată de ce nu mai urcă pe scenă îndrăgitul actor. De mai bine de șase luni, Piersic nu a mai urcat pe scena teatrului. Actorul se teme ca nu cumva să contracteze coronavirus, așa că a preferat să ia măsuri de precauție drastice. Medeea Marinescu, colega sa de breaslă, declară […] The post Florin Piersic renunță la teatru. De ce nu mai urcă pe scenă actorul appeared first on Cancan.ro.