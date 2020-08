“Măcelarii” lui Bebino și-au primit sentința. Judecătorii i-au condamnat la…

13:30

COVID-19 continuă să facă victime în România. De la ultima informare au fost înregistrate alte 45 noi cazuri de deces, iar bilanțul negru a ajuns astăzi, 6 august, la 2.566. Până astăzi, 6 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 57.895 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 28.992 de pacienți […]