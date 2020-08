Coronavirusul a făcut ravagii în toată lumea! Numărul total al deceselor a depășit pragul de 700.000. America Latină este devastată de virus

14:30

Specialiștii ANM au făcut un anunț de ultim moment. Se pare că România va fi cuprinsă de temperaturi caniculare, greu de suportat, după cum susțin meteorologii. ANM informează că mai multe regiuni din România se află sub cod galben de caniculă, în următoarele zile. Astfel, temperaturile se vor situa între 34-37 de grade Celsius, după […]