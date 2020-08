Horoscop 7 august 2020. Balanțele se bucură de mai multă apreciere din partea superiorilor

20:00

Constantin Munteanu, deținut la Penitenciarul Aiud care ispășește o pedeapsă de 15 ani pentru omor, a mai primit un an de închisoare pentru ultraj, după ce l-a amenințat cu moartea pe președintele Klaus Iohannis, notează Realitatea Plus. În primă instanță, deținutul a fost condamnat la un an de închisoare pentru ultraj. Pentru că a depus […]