VIDEO ''Naţionalismul'' în materie de vaccin nu este compatibil cu lupta împotriva COVID-19 (OMS)

Actriţa Charlize Theron s-a născut la 7 august 1975, fiind singurul copil al unei familii înstărite din Africa de Sud. A crescut la o fermă din orăşelul Benoni, în apropiere de Johannesburg, potrivit imdb.com.La şase ani, Charlize a început să ia lecţii de balet. A urmat şcoala primară la Putfontein, apoi la 12 ani părinţii au trimis-o la un internat, începând, în paralel, studiile la Şcoala Naţională de Arte din Johannesburg.Chiar dacă visul său era să devină balerină, la 16 ani a câştigat un concurs de modelling - New Model Today, organizat la Salerno, Italia, mutându-se, ulterior, la Milano împreună cu mama sa. După un an petrecut în Europa, ca model, a plecat la New York şi apoi, la Miami. În New York, a urmat Şcoala de balet ''Joffrey Ballet'', însă o accidentare suferită la genunchi a pus capăt carierei de balerină, conform Biography.com.La 19 ani a plecat la Los Angeles, încercând să-şi facă un nume în lumea filmului. După opt luni, a obţinut primul său rol, unul în care nu a avut de spus nimic, în filmul ''Children of the Corn III'' (1995). Cariera sa a luat amploare spre sfârşitul anilor '90, când a jucat în producţiile de succes ''The Devil's Advocate'' (1997), ''Mighty Joe Young'' (1998) şi ''The Cider House Rules'' (1999). Foto: (c) RINGO CHIU/EPASuccesul său a continuat şi în 2000, an în care a fost protagonistă în patru filme realizate de regizori apreciaţi: ''The Legend of Bagger Vance'' (cu Will Smith şi Matt Damon, în regia lui Robert Redford), ''Men of Honor'' (alături de Robert de Niro şi Cuba Gooding Jr.), ''Reindeer Games'' (cu Ben Affleck); ''The Yards'' (cu Mark Wahlberg, Joaquin Phoenix, James Caan şi Faye Dunaway), potrivit imdb.com.În anul următor a apărut în drama romantică ''Sweet November'', alături de Keanu Reeves, precum şi în ''The Curse of the Jade Scorpion'', un film regizat de Woody Allen, în care joacă alături de Helen Hunt, Dan Aykroyd şi David Ogden Stiers. Au urmat: ''Walking Up In Reno'' (2002), ''Trapped'' (2002), ''The Italian Job'' (2003).Următorul film, ''Monster'', lansat tot în 2003, regizat de Patty Jenkins, în care a jucat împreună cu Christina Ricci, a fost foarte bine primit de criticii de film. Interpretarea lui Theron a rolului criminalei în serie Aileen Wuornos din acest film i-a adus, printre numeroase distincţii, un Glob de Aur, dar şi Premiul Oscar pentru Cea mai bună actriţă în 2004, potrivit oscars.org.După semnarea unui contract cu creatorul John Galliano în 2004, Charlize Theron a apărut în reclamele ''J'adore, de Christian Dior'', devenind imaginea parfumurilor Dior. Sursa foto: (c) https://www.facebook.com/charlizetheron/photos/?ref=page_internalAprecierile pozitive au continuat să vină în lumea cinematografică. Rolul din ''North Country'' (2005) i-a adus nominalizări la Globul de Aur şi la Oscar, pentru cea mai bună actriţă. Au urmat roluri în ''Hancock'' (2008), ''The Burning Plain'' (2009), ''Young Adult'' (2011), ''Prometheus'' (2012), ''Snow White and the Huntsman'' (2012), ''A Million Ways to Die in the West'' (2014), ''Dark Places'' (2015).Un alt succes cinematografic a fost producţia, lansată în 2015, ''Mad Max: Fury Road'', regizată de George Miller, în care Charlize Theron interpretează rolul principal - Imperator Furiosa. Filmul a primit numeroase recenzii pozitive.În 2017, Charlize a putut fi urmărită în pelicula "The Fate of the Furious" (2017), al optulea episod al seriei "Fast & Furious". În acelaşi an, a fost lansat şi filmul "Atomic Blonde", în care actriţa interpretează rolul unui agent MI6 în anii Războiului Rece. Regizat de David Leitch, filmul este bazat pe cartea britanicului Antony Johnston intitulată "The Coldest City" ("Cel mai rece oraş"). Sursa foto: (c) https://www.facebook.com/charlizetheron/photos/?ref=page_internalÎn 2018, Charlize Theron a jucat în drama "Tully". În anul următor, a fost prezentatoarea Megyn Kelly în drama biografică "Bombshell". Prestaţia sa captivantă i-a adus a treia nominalizare la Premiile Academiei Americane de Film.Este producătoarea şi actriţa principală în pelicula de acţiune "The Old Guard", regizat de Gina Prince-Bythewood şi lansat în iulie 2020 pe platforma Netflix.Faimoasa actriţă a înfiinţat, în 2007, fundaţia Africa Outreach Project, dedicată, printre altele, limitării răspândirii infecţiei HIV/SIDA pe continent, potrivit charlizeafricaoutreach.org. În anul următor, secretarul-general al ONU, Ban Ki-moon, a numit-o pe Theron "mesager al păcii" din partea organizaţiei. Sursa foto: (c) https://www.facebook.com/charlizetheron/photos/?ref=page_internalÎn 2016, publicaţia Time a inclus-o pe Charlize Theron în topul 100 al celor mai influente personalităţi de pe mapamond, arată time.com.În anul 2008, actriţa a anunţat că a devenit cetăţean american, păstrându-şi cetăţenia sud-africană, potrivit Biography.com. A avut o relaţie de aproape un deceniu cu actorul irlandez Stuart Townsend, de care s-a despărţit în 2010. La sfârşitul anului 2013, au apărut informaţii în presă despre o legătură romantică cu actorul Sean Penn, dar în luna iunie 2015 cei doi s-au separat. Charlize are un fiu, Jackson, adoptat în 2012, şi o fiică, August, adoptată în 2015. AGERPRES/(Documentare - Horia Plugaru, editor: Cristian Anghelache, editor online: Alexandru Cojocaru)