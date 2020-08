Gabriela Cristea, fără niciun strop de machiaj! Fanii au taxat-o pe vedetă: ”Nu-și dorește nimeni să te vadă așa”

23:40

Clubul bulgar Ludogorets Razgrad a anunțat astăzi că jucătorii Claudiu Keșeru și Jorginho au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. Ludogorets Razgrad a testat jucătorii, iar potrivit rezultatelor, Jorginho și Claudiu Keseru au fost diagnosticați cu Covid-19, precizează clubul bulgar într-un comunicat postat pe site-ul oficial.