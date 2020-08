CNAS: Accesul pacienţilor cu hepatită C la tratamente fără interferon - asigurat în perioada pandemiei prin reglementări speciale

11:40

Actorul David Duchovny s-a născut la New York, la 7 august 1960. Tatăl său, Amram Duchovny, scriitor şi publicist, făcea parte dintr-o familie de imigranţi evrei (din Ucraina şi Polonia) şi a lucrat pentru Comitetul Evreiesc American. Mama lui, Margaret (născută Miller), avea origini scoţiene şi a fost profesoară şi administrator la o şcoală. David are o soră, Laurie, şi un frate mai mare, Daniel Ducovny, cineast, fotograf şi regizor, premiat pentru activitatea în domeniul reclamelor.David Duchovny a absolvit prestigioasa Universitate Princeton, potrivit imdb.com. Şi-a luat masteratul în literatura engleză la Universitatea Yale, timp în care a studiat actoria, făcând naveta la New York. Prima sa apariţie televizată a fost într-o reclamă la bere, în 1987. A debutat pe marele ecran în 1988, cu un rol în "Working Girl".A apărut, apoi, în "New Year's Day'' (1989), "Denial" şi "Julia Has Two Lovers" (1990), an în care a apărut şi în trei episoade ale celebrului serial TV "Twin Peaks". Au urmat rolurile din "Don't Tell Mom the Babysitter's Dead" (1991), "The Rapture" (1991), apoi a primit un mic rol în comedia "Beethoven" (1992). Primul rol principal l-a jucat în filmul "Kalifornia" (1993).În acelaşi an, i-a fost oferit rolul de agent FBI, Fox Mulder, în serialul TV "Dosarele X" ("The X Files") (1993). Serialul, în care a avut-o ca parteneră pe actriţa Gillian Anderson, în rolul Dana Scully, a fost un succes internaţional imens, David Duchovny devenind un superstar. Actorul a improvizat un număr mare de replici pe parcursul serialului şi chiar a scris şi a regizat câteva episoade. Serialul "The X Files" s-a încheiat în 2002. David şi-a reluat rolul lui Fox Mulder, în două filme de lung metraj din seria "X Files": "The X Files" (1998) şi "The X Files: I Want to Believe" (2008).În 2000, a jucat într-o comedie romantică, "Return to Me". Au urmat "Zoolander" (2001), "Full Frontal" (2002), serialul TV "Sex and the City" (un episod, 2003), "Connie and Carla" (2004), "Trust the Man" (2005), "Things We Lost in the Fire" (2007), serialul TV "Californication" (2007-2014), "The Joneses" (2009), "Goats" (2012), "Phantom" (2013), "Louder Than Words" (2013), seriile tv: "Aquarius" (2015-2016), "Better Things" (2016) şi "Twin Peaks" (2017).A semnat şi regia unor producţii şi a scris şi scenarii. A fost nominalizat la Globurile de Aur de şase ori şi a primit distincţia în 1997, pentru rolul Fox Mulder, şi în 2008, pentru interpretarea lui Hank Moody din "Californication", potrivit www.imdb.com.În 2019 studiourile Blumhouse Productions l-au distribuit pe David Duchovny, în proiectul unui remake după filmul horror din anii '90 "The Craft", potrivit movieweb.com. Scenariul şi regia producţiei au fost fi semnate de Zoe Lister-Jones, care a ocupat şi poziţia de producător executiv. David Duchovny s-a alăturat astfel unei distribuţii din care au mai făcut parte Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone, Zoey Luna şi Nicholas Galitzine.Filmul original a fost lansat în 1996 şi a influenţat numeroase alte producţii cinematografice şi de televiziune. Povestea din remake-ul "The Craft" se concentrează asupra lui Hannah, o rebelă elevă de liceu care, împreună cu prietenii ei, Tabby, Lourdes şi Frankie, începe să experimenteze arta vrăjitoriei. Cei patru adolescenţi ajung să declanşeze o putere care pare la început benefică, dar după puţin timp începe să-şi dezvăluie adevărata esenţă. AGERPRES/(Documentare-Suzana Cristache Drăgan, editor: Horia Plugaru, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: David Duchovny/facebook.com